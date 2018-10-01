В России вступили в силу изменения правил работы "скорой помощи". Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, теперь бригада "скорой помощи" обязана доставлять пациента в больницу, в которой больному окажут всю необходимую медицинскую помощь, а не в ближайшее медучреждение.

Исчерпывающую помощь должны оказать доставленному по "скорой" пациенту по отдельным ее видам, профилям и заболеваниям, - сообщает РИА Новости. Если у больного инсульт — в сосудистый центр, травма - его должны доставить в травматологию, если ожог — в ожоговый и т.д.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Теперь расширени функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Медики будут проводить консилиумы с врачами других медучреждений, а также взаимодействовать с экстренными оперативными службами, в том числе полицией, пожарными и службой "Антитеррор".