Дорогу в Крыму, где снималась знаменитая «Кавказская пленница», отремонтировали

В непосредственной близости от села Лучистого, располагающегося на участке дороги Алушта-Судак, наконец, завершили ремонт дороги, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как рассказали в своем сюжете корреспонденты телеканала «Крым 24», протяженность приведенного в порядок участка дороги составила три километра. На ремонт была потрачена довольно внушительная сумма – 39 миллионов рублей. Открывал дорогу для автомобильного транспорта лично глава полуострова Сергей АКСЕНОВ.

По его словам, дорожникам удалось завершить работу в кратчайшие сроки. Дорогу, именно на которой когда-то снимали одну из самых известных советских комедий – «Кавказскую пленницу», сделали всего за две недели.

Для справедливости следует отметить, что больше всего обновленному участки дороги обрадовались жители села Лучистое. Ведь это единственная дорога в поселок, где в настоящее время проживает около тысячи крымчан.