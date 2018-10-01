Венедиктов ошибся в деталях гибели Захарченко?

Украинские СМИ зацепились за неточности в записи главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о теракте, в котором погиб глава ДНР.

Украинские СМИ уже раздули настоящий скандал из записи главного редактора российского оппозиционного радио. В своем канале на одном из популярных мессенджеров Венедиктов написал: «Видео взрыва Захарченко противоречит показаниям обвиненного и задержанного службами «ДНР» об установке взрывного устройства в туалете под раковиной и о том, что неизвестно, за каким столиком должен был сидеть Захарченко».

Поводом для публикации стали опубликованные кадры с места теракта за несколько минут за убийства главы ДНР Александра Захарченко. Теракт произошел в конце августа. На видео показано, как глава ДНР входит в кафе «Сепар», после этого происходит взрыв. Корреспондент за кадром поясняет, что Александр Захарченко всегда сидел за одним столиком.

Позднее МГБ показало опрос Александра Погорелова. Он был задержан за подготовку аналогичного теракта еще год назад в ресторане «Пушкин». Тогдашнее покушение сорвалось, но главного исполнителя донецким контрразведчикам удалось поймать.

Рассказывая об своих обстоятельствах, Погорелов пояснил, что в ресторане «Пушкин» не было известно за каким столиком будет сидеть Александр Захарченко. Там он занимал свободные места.

В «Сепаре», в отличие от ресторана «Пушкин», у главы ДНР были места. Александр Погорелов был задержан в связи с покушением в ресторане «Пушкин», а не в «Сепаре». Это произошло год назад.

Тем не менее, в заголовках украинских СМИ Алексей Венедиктов нашел «нестыковки» в кадрах с места теракта.