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В России стартовали учения по гражданской обороне на случай внезапного нападения
1 октября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
По всей России сегодня начались учения по гражданской обороне на случай внезапного внешнего нападения на страну. Учения проводит МЧС РФ. По легенде произойдет обострение внешнеполитической обстановки.
Будут организованы практические действия в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий.
Глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт тренировке по ГО.
Силам ГО предстоит отработать мероприятия по повышению функционирования экономики и систем жизнеобеспечения, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы.
В учениях задействованы органы власти различных уровней. В ходе тренировки планируется проверить подготовку населения, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков, систем связи и оповещения, слаженность действий всех специалистов, задействованных в учениях.
Глава МЧС поручил всем руководителям на местах принять все меры в складывающейся обстановке и обеспечить готовность сил к реагированию и призвал: "Мы должны своевременно предупреждать граждан о возможных опасностях и угрозах. В случае необходимости оказывать помощь и поддержку".
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