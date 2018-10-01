В России стартовали учения по гражданской обороне на случай внезапного нападения

По всей России сегодня начались учения по гражданской обороне на случай внезапного внешнего нападения на страну. Учения проводит МЧС РФ. По легенде произойдет обострение внешнеполитической обстановки.

Будут организованы практические действия в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий.

Глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт тренировке по ГО.

Силам ГО предстоит отработать мероприятия по повышению функционирования экономики и систем жизнеобеспечения, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы.

В учениях задействованы органы власти различных уровней. В ходе тренировки планируется проверить подготовку населения, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков, систем связи и оповещения, слаженность действий всех специалистов, задействованных в учениях.

Глава МЧС поручил всем руководителям на местах принять все меры в складывающейся обстановке и обеспечить готовность сил к реагированию и призвал: "Мы должны своевременно предупреждать граждан о возможных опасностях и угрозах. В случае необходимости оказывать помощь и поддержку".