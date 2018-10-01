Российские авиаконструкторы думают создать «самолет будущего» на водороде

Российские авиаконструкторы намерены создать гиперзвуковой самолет, который будет принципиально отличаться от существующих моделей. Работать «самолет будущего» будет на жидком водороде. Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что российские конструкторы совместно с европейскими партнерами ведут разработку гиперзвукового самолета, топливом для которого станет водород.

По словам Сыпало, ЦАГИ занимается отработкой проектов, использующих альтернативные виды топлива, - передает РБК.

Глава ЦАГИ отметил, что помимо принципа «быстрее, выше, сильнее», самолет также должен стать безопаснее, должен меньше оказывать воздействия на окружающую среду, стать комфортнее для пассажиров».