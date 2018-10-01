В России началась пробная перепись населения
1 октября 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
В России сегодня началась пробная перепись населения. Любой россиянин на первом этапе всероссийской переписи — с 1 по 10 октября — может самостоятельно предоставить свои данные на сайте госуслуг.
На портале госуслуг, где зарегистрированы 79 миллионов россиян, был разработан новый сервис для всех жителей России – "участие в переписи населения", - сообщает РИА Новости.
Второй этап с середины до конца октября затронет десять территорий, среди которых город Великий Новгород, район Свиблово в Москве, муниципальный округ Княжево в Петербурге, передает ТАСС. Там переписчики будут проводить поквартирный обход. Итоги пробной переписи станут известны в начале следующего года.
Всероссийская перепись населения состоится в 2020 году.
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