В России началась пробная перепись населения

В России сегодня началась пробная перепись населения. Любой россиянин на первом этапе всероссийской переписи — с 1 по 10 октября — может самостоятельно предоставить свои данные на сайте госуслуг.

На портале госуслуг, где зарегистрированы 79 миллионов россиян, был разработан новый сервис для всех жителей России – "участие в переписи населения", - сообщает РИА Новости.

Второй этап с середины до конца октября затронет десять территорий, среди которых город Великий Новгород, район Свиблово в Москве, муниципальный округ Княжево в Петербурге, передает ТАСС. Там переписчики будут проводить поквартирный обход. Итоги пробной переписи станут известны в начале следующего года.

Всероссийская перепись населения состоится в 2020 году.