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В Челябинск 16 ноября приедет глава Минприроды России
1 октября 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Совещание между членами профильного Комитета Госдумы по экологии, руководством Минприроды страны и Росприроднадзора намечено в Челябинске на 16 октября. Как рассказал глава Комитета Владимир Бурматов, инициатором встречи выступил глава Южного Урала Борис Дубровский.
В данный момент известно о четырех ключевых вопросах будущего совещания. Это рекультивация городской свалки, внедрение новой системы обращения с мусором, региональная реализация нацпроекта «Экология» и вопросы качества атмосферного воздуха. Не исключено, что гости посетят промпредприятия и Коркинский разрез, а главе Минприроды Дмитрию Кобылкину главы предприятий предоставят отчет о проведенных экологических мероприятиях.
- Вопросы экологии Южного Урала были не раз подняты на самом высоком уровне, в том числе президентом России Владимиром Путиным, - уточнил парламентарий Владимир Бурматов. - Решение этих вопросов требует серьезных финансовых ресурсов и административных решений на федеральном уровне. Мы рассчитываем получить поддержку со стороны Минприроды России в решении самых острых вопросов, в частности, - рекультивации свалки, снижении уровня загрязнения воздуха, принятия закона о сводных расчетах и многих других.
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