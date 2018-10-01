50-летняя женщина раскрыла секрет, как выглядит ровесницей 23-летнего сына
1 октября 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
50-летняя женщина - жительница Китая Лю Елинь - раскрыла секрет, как ей удается выглядеть ровесницей 23-летнего сына. По признанию китаянки, она занимается спортом 30 лет и не просто, а на холоде.
Всю жизнь Лю Елинь проработала библиотекарем, а выйдя на пенсию делится секретами молодости в соцсети и обучается фридайвингу на филиппинских пляжах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В открытых водоемах китайская красавица плавает круглый год. Елинь переплывала через 40-километровый Малааккский пролив, занималась йогой на 30-градусном морозе. Рна прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра, - сообщает издание Daily Mail.
Елинь надеется сохранить свою молодость до 80 лет, - сообщает Лента.ру. Женщина любит пошутить, и с юмором называет своей главными целями в жизни "путешествовать по всему миру и носить красивые купальники".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Одна из подруг китаянки отметила, что в Китае Лю Елинь меняет стандарты женской красоты. По словам женщины, если раньше красивыми считались белокожие, скромные и слабые женщины, то Елинь - смелая, не боится экспериментировать.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес