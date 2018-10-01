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Пострадавшего в теракте Игоря Хакимзянова сняли с выборов
1 октября 2018, 09:19 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Новость о снятии кандидатуры Игоря Хакимзянова сообщил Центризбирком официального Донецка. Помимо бывшего главы оборонного ведомства ДНР из предвыборной гонки выбыл Вячеслав Дьяков. Они оба не передали подписные листы. Это главное условие для их регистрации в качестве кандидатов на пост главы ДНР.
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