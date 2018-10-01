Пострадавшего в теракте Игоря Хакимзянова сняли с выборов

Новость о снятии кандидатуры Игоря Хакимзянова сообщил Центризбирком официального Донецка. Помимо бывшего главы оборонного ведомства ДНР из предвыборной гонки выбыл Вячеслав Дьяков. Они оба не передали подписные листы. Это главное условие для их регистрации в качестве кандидатов на пост главы ДНР.

Решение о недопущении Дьяков и Хакимзянова к дальнейшему участию в выборах уже оглашено. В предвыборной гонке остались восемь кандидатов: Денис Пушилин, Роман Храменков, Елена Шишкина, Иван Михайлович, Владимир Медведев, Валентин Спиридонов, Роман Евстифеев, Павел Губарев.

В минувшую субботу Игорь Хакимзянов был ранен в результате взрыва, который произошёл после съезда коммунистической партии ДНР. Бывший министр обороны приходил на мероприятие для сбора подписей в поддержку своей кандидатуры.