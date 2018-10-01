Неграждане Латвии: годы без права голоса!

Более полвека различные международные организации не прекращают обсуждение института неграждан в Латвии. На то, что есть явное нарушение прав человека, уже обратил внимание комитет по правам человека и по ликвидации расовой дискриминации ООН. Но решение вопроса о «фиолетовых» паспортах до сих пор остается актуальным в Латвии.

Неграждане... Это кто?

Официальный факт! Негражданами Латвии считаются люди, переселившиеся в Латвийскую Республику из других республик СССР в 1940 -1989 годах, и их дети, родившиеся до 1 июля 1992 года. Почему возник термин «негражданин»? И что он обозначает? Как утверждают национал – радикалы, что негражданство необходимо! Они уверенны, автоматическое предоставление гражданства всем жителям Латвии ( а в ЛР негражданин означает термин, как «постоянный житель-пр.ав) несомненно даст возврат в прошлое, восстановление советской власти, прежних порядков и правил. И совершенно неважно, что многие дети «переселенцев» уже имеют более, чем приличный возраст: родились, учились, женились, работали на благо страны и платили исправно налоги. Но нет! Они чужие на этом празднике жизни! В прямом смысле…На латышском паспорт «именуется», как « nepilsona”, на английском фиолетовый паспорт называется «aliens» (чужой), но еще интереснее он звучит на других языках…. Например, «паспорт на чужденец», «dokument cudzoziemca». Вопрос возникает у неграждан однозначный: « Родился и крестился, учился в местных школах, институтах, платил налоги, знаю государственный язык….Так почему же я «чужеземец». Такие вопросы неоднократно были заданы журналистами (и мной лично) депутатам Сайма, но…объяснить лично мне никто и ничего толком не смог! Вот не поняла я!!!!А почему же «коренные неграждане» стали просто чужими?









Единственное, что я отчетливо поняла, что неграждане отличаются от апатридов. Последний – лицо, которое не имеет государственной принадлежности. Неграждане имеют фиолетовый паспорт ( у граждан Латвии он красного цвета), имеют право учиться, получать медицинскую помощь, социальные пособия, работать (но не в государственном секторе), получать пенсию (и по инвалидности)… Неграждане, в отличии от лиц без гражданства, являются лицами, принадлежащими к Латвийской Республики, и они находятся под защитой государства.

Прекрасно, когда жителей или граждан страны защищает государство, но… В латвийском законодательстве закреплено 70 различий между гражданами и негражданами, которые дискриминируют постоянных жителей страны. В частности, в законодательстве существует 38 запретов на профессии, занятие определенных должностей (полицейский, адвокат и.т.д.), 9 ограничений на право личной собственности, 6 запретов на занятия предпринимательской деятельностью и иные запреты и ограничения...Но главное то, что неграждане не имеют права участвовать в различных выборах (в Сейм, муниципальные выборы). У них нет права голосовать! Нет права голоса!

Можно негражданину стать гражданином Латвии?

Можно! Более того, непременно нужно! Такую агитацию проводит правительство Латвии. Что для этого надо? Пройти натурализацию! Итак, если негражданину ( от рождения) исполнилось 15 лет, не менее пяти последних лет вы проживаете в Латвии и зарегистрированы в Регистре жителей. Обязательное владение латышским языком , знать основные положения Конституции Латвийской Республики и важнейшие факты истории Латвии, а также должен быть легальный источник дохода. Если это есть… Добро пожаловать на экзамен!









Как идет процесс натурализации в Латвии?

Процесс идет…не просто со скрипом, а с трудом. В чем же причина? Сегодня многие неграждане не торопятся с натурализацией. Причин много. Одни – из самолюбия. Другие – из экономических соображений, ведь в Россию – а у большинства там родственники, дела – можно ездить и без виз. Да и число «негров» (так иногда называют себя неграждане) становится все меньше по естественным причинам – люди просто умирают. Но есть еще и один существенный момент: на экзамене по истории Латвии может возникнуть вопрос об «оккупации» Латвии Россией. А немногие готовы себя признать «оккурантами»….

Что думают власти и президент по поводу неграждан Латвии?

Властям Латвии кажется, что с данным вопросом дела обстоят нормально! Неграждане не притесняются. МИД Латвии объявил, что комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации якобы увидел «существенный прогресс , достигнутый Латвией в искоренении всех видов дискриминации». Правда, что такую оценку распространил не сам Комитет, а… латвийский МИД.

В ООН обратили внимание на дискриминацию русскоязычного меньшинства в области труда и занятости. Кроме того, совет по правам человека ООН публиковал очередной доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В документах особое внимание уделяется Латвии… Сложно сказать о том, как латвийское руководство на них реагирует…

Впрочем, Президент Латвии Раймонд Вейонис высказался сурово по поводу детей неграждан: «Латвии пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан! Все дети, которые рождаются в Латвии – наши дети! И я считаю, что нельзя продолжать предоставлять статус негражданина детям, которые родились в Латвии! Иначе это будет «бег по кругу»!»

Более откровенно высказался по данному поводу омбудсмен Юрис Янсонс. Он отметил, что сам термин «негражданин» в 90-х был введен как временный, однако так и не был заменен. Это привело к тому, что часть неграждан заявляют о субъективном чувстве дискриминации.









Мнение неграждан

Ольга, 54 года, домохозяйка: «Лично я не пойду на экзамен! Не пойду получать гражданства! Я чувствую себя человеком «второго сорта». Почему, когда я работала, то мои налоги государство принимало с удовольствием? Я тут родилась! И доказывать и унижаться не буду!»

Владислав, 47 лет, рабочий: «Я решил, что лучше мне принять гражданство России… Хватит быть «негром».

Мария, 62 года: «Я, может быть и пошла бы на экзамен, но сложно мне выучить хорошо язык. Я, конечно, понимаю… Так уж и доживать буду… Может Россия нам «чужим» поможет?»

Итог

Совсем скоро выборы в Сейм Латвии. Интересы русскоязычных представляет Русский Союз Латвии. Не секрет, что они активно борются за русский язык в Латвии и за права нацменьшинств… Возможно, если они пройдут в Парламент, то многое может измениться… Ждать осталось недолго… 6 октября выборы… Ждемс…