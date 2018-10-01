В России cтартовал осенний призыв в армию, призовут 132,5 тысячи граждан

В России 1 октября стартовал осенний призыв в армию. Согласно указу главнокомандующего и президента РФ Владимира Путина, с октября по декабрь на срочную службу будут призваны 132,5 тысячи граждан. В осенний призыв 2017 года в войска набрали 136 тысяч человек, - сообщает kp.ru. Контрактник с Урала пропал без вести в части под Воронежем

Министерство обороны РФ на сборных пунктах традиционно обеспечивает молодых людей горячим питанием, военной формой и несессерами. Призывники в обязательном порядке проходят психологическое тестирование, - сообщает ТАСС.

Сейчас одновременно начинается увольнение из армии солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы в армии которых истек.