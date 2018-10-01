Контрактник с Урала пропал без вести в части под Воронежем

Контрактник с Урала, уроженец Магнитогорска Дмитрий Омельницкий пропал без вести в воинской части № 91711 в Богучаре в Воронежской области. 22-летний военнослужащий перестал выходить на связь с родственниками 10 июля.

Мать контрактника забила тревогу и сразу обратилась в воинскую часть. В части женщине заявили, что ведут розыски Омельницкого, так как на месте прохождения службы его нет.

В группе волонтерского поисково-спасательного отряда «Воронежец» во «ВКонтакте» уточнили, что Дмитрий Омельницкий исчез в «пиксельной» военной форме зеленого цвета и черных берцах.

Мать контрактника рассказала, что командиры то говорили ей, что молодой человек написал рапорт на увольнение, но не сдал обходной лист, то утверждали, что он уже прошел все процедуры и был уволен 2 августа. По словам матери военного, последний раз ему перечислили зарплату за июнь, - сообщает URA.RU. Известно, что в Воронеже в том же месяце кто-то снимал деньги с банковской карты контрактника.