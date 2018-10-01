Появились новые данные о погибших при землетрясении в Индонезии

В Индонезии более 1200 человек погибли в результате землетрясения и цунами. Индонезийские спасатели добираются до заблокированного из-за подземных толчков населенного пункта Дунгала, который располагался близко к эпицентру землетрясения.

В Дунгале может быть еще много погибших, - сообщает Газета.ру. Неизвестны судьбы сотен людей. Ранее сообщалось о 832 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья острова Сулавеси утром в пятницу, 28 сентября, недалеко от города Палу административный центр провинции Центральный Сулавеси). Позднее в этом же районе были зафиксированы одно землетрясение магнитудой 7,4 и несколько афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

По данным СМИ, около 16,7 тысячи человек покинули свои дома из-за природной стихии и около 2,4 миллиона понадобится гуманитарная помощь.

Индонезийский архипелаг состоит из более чем 18 тысячи островов, растянувшихся вдоль экватора на 6,5 тысяч километров. Острова Индонезии окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом - цепью сейсмически активных зон и вулканов, протянувшейся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе еженедельно.