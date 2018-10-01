Грузовые автомобили поехали по Крымскому мосту, открылось движение грузовиков

На Крымском мосту, возведенному в рекордные сроки через Керченский пролив, открылось движение грузового транспорта. Появились первые видео проезда грузовых фур по Крымскому мосту. Когда Крымский мост откроется для движения грузового транспорта

По прогнозу экспертов, в сутки по мосту через Керченский пролив смогут проезжать 700 грузовых автомобилей и больше. Крымские власти уверены, что запуск движения грузовиков по мосту через Керченский пролив даст новый импульс развития экономике региона. Сегодня в полночь сняты все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона.

Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма накануне отменил с 1 октября ограничения на проезд грузового транспорта к Крымскому мосту. "Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования", – сообщили в инфоцентре "Крымский мост". К открытию моста для движения грузового транспорта обустроены стационарные досмотровые комплексы, изменена разметка и схема движения на подходах, - сообщает ТАСС.

Крымский мост ввели в эксплуатацию для легковых машин и автобусов в мае текущего года. Напомним, Крым с начала 2018 года посетило около миллиона украинских туристов. Туристов из Украины очень интересует Крымский мост.