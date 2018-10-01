Россиян без их согласия могут подключить к новой накопительной пенсии по закону

Россиян смогут автоматически подключать к системе отчислений в Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) - подключить к новой накопительной пенсии законно. Министерство финансов РФ и Центральный Банк России определились с механизмом включения граждан в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Формула расчета пенсий россиян может быть изменена

Подключение граждан к ИПК будет основываться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ "Форма сделок".

Согласно третьему пункту этой статьи - "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон", - сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждением законопроекта об ИПК.

Получается, что избранный механизм означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.

Для отказа от этого необходимо будет написать заявление.