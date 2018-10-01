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Россиян без их согласия могут подключить к новой накопительной пенсии по закону
1 октября 2018, 06:51 [ «Аргументы Недели» ]
Россиян смогут автоматически подключать к системе отчислений в Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) - подключить к новой накопительной пенсии законно. Министерство финансов РФ и Центральный Банк России определились с механизмом включения граждан в новую накопительную пенсионную систему ИПК.
Подключение граждан к ИПК будет основываться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ "Форма сделок".
Согласно третьему пункту этой статьи - "молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон", - сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждением законопроекта об ИПК.
Получается, что избранный механизм означает автоматическое подключение граждан к отчислению средств в ИПК.
Для отказа от этого необходимо будет написать заявление.
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