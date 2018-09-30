В Москве водитель иномарки не уступил дорогу "скорой" со спецсигналом
30 сентября 2018, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Интернете появилась информация об инциденте с автомобилем "скорой помощи" в Лефортовском туннеле в Москве. Очевидцы сообщили, что водитель легкового автомобиля не пропустил машину "скорой помощи", которая двигалась с включенными спецсигналами в попутном направлении.
Информация о происшествии поступила в Следственный комитет. По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка сообщения, появившегося в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины "скорой помощи" на столичной дороге.
В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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