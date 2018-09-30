В Интернете появилась информация об инциденте с автомобилем "скорой помощи" в Лефортовском туннеле в Москве. Очевидцы сообщили, что водитель легкового автомобиля не пропустил машину "скорой помощи", которая двигалась с включенными спецсигналами в попутном направлении.

Информация о происшествии поступила в Следственный комитет. По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка сообщения, появившегося в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины "скорой помощи" на столичной дороге.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.