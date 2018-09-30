Опубликовано видео пыток в исправительной колонии №7 в Омске

Видео жестокого обращения с арестантами исправительной колонии номер 7 (ИК-7) в Омске было снято почти два года назад, в декабре 2015 года. Сейчас видеозапись опубликовал телеканал «Дождь».

На видео запечатлено, как обнаженные арестанты сидят на корточках в одном из помещений колонии. На этом же видео снято, как осужденные танцуют парами и приседают с нагрузкой. По данным телеканала, на видео присутствует бывший инспектор отдела безопасности омской колонии Василий Трофимов, который в сентябре текущего года получил два года за превышение полномочий.

Согласно рассказам бывших заключенных омской ИК-7, сотрудники колонии издевались над ними и другими методами, пытали, били током по гениталиям, выставляли на улицу в мороз без одежды.

Двое бывших заключенных отметили, что из-за пыток остались инвалидами: один из них находится в туберкулезном центре, а у второго парализовало левую руку.

В пятницу прокуратура Омской области сообщила о проверках колоний региона после информации о пытках в лечебно-исправительном учреждении №10. В местном ФСИН также упоминали и колонию №7.