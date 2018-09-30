//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Малахов: "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом"
- Лера Кудрявцева рассказала о своих причудах во время беременности
- Валдис Пельш рассказал об обмане на программе «Розыгрыш»
- Филипп Киркоров угрожает автору слухов о переезде дочери Пугачевой в США
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 18+
Опубликовано видео пыток в исправительной колонии №7 в Омске
30 сентября 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Видео жестокого обращения с арестантами исправительной колонии номер 7 (ИК-7) в Омске было снято почти два года назад, в декабре 2015 года. Сейчас видеозапись опубликовал телеканал «Дождь».
На видео запечатлено, как обнаженные арестанты сидят на корточках в одном из помещений колонии. На этом же видео снято, как осужденные танцуют парами и приседают с нагрузкой. По данным телеканала, на видео присутствует бывший инспектор отдела безопасности омской колонии Василий Трофимов, который в сентябре текущего года получил два года за превышение полномочий.
Согласно рассказам бывших заключенных омской ИК-7, сотрудники колонии издевались над ними и другими методами, пытали, били током по гениталиям, выставляли на улицу в мороз без одежды.
Двое бывших заключенных отметили, что из-за пыток остались инвалидами: один из них находится в туберкулезном центре, а у второго парализовало левую руку.
В пятницу прокуратура Омской области сообщила о проверках колоний региона после информации о пытках в лечебно-исправительном учреждении №10. В местном ФСИН также упоминали и колонию №7.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Сенатор от Крыма высказался о заявлении Зинке о морской блокаде РФ
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Во Вьетнаме военные подтвердили обнаружение останков советского летчика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Культура
"Я даже ложку не мог держать", Вахтанг Кикабидзе о борьбе с раком
//Общество
Опубликовано видео пыток в исправительной колонии №7 в Омске
//Новости партнеров
//Общество
//Политика
//Общество
Собчак может назначить Шнурова главой комитета по культуре Санкт-Петербурга
//Общество
Горловка. Чудом выживший подросток рассказал подробности гибели друзей
//Новости СМИ2
//В мире
Все жители Горловки скорбят из-за гибели подорвавшихся на мине детей
//В мире
У берегов Турции в результате крушения лодки погибли 5 человек
//Политика
Рамзан Кадыров оценил заявление главы МВД США о морской блокаде РФ
//Новости Redtram
//Армия
//В мире
//Спорт
«Анжи» добился сенсационной победы над лидером РПЛ «Зенитом» со счетом 2:1
Документы МВД с грифом «Секретно» нашел на помойке житель Асбеста
//В мире
//Здоровье
//Общество
Украинский митрополит попросил защитить Почаевскую лавру от радикалов
//Политика
В Кремле сообщили, когда решение о поддержке Сербии может быть принято Москвой
//Общество
//Общество
Мужчина странно себя повел в очереди к мощам святителя Спиридона
//Политика
Пушков ответил на заявление главы МВД США по поводу морской блокады