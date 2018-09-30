Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 октября

В октябре текущего года вступает в силу сразу несколько изменений в законодательстве Российской Федерации. Новшества затронут пенсионеров, предпринимателей, юридических лиц и просто граждан страны.

Компании, в которых работают пред- и пенсионеры, теперь обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты в центр занятости. Это затронет те компании, где сотрудники достигли пенсионного возраста, но еще не оформили соответствующий статус.

Россияне, планирующие заключить брак, отныне смогут сами назначить время и день свадьбы за год до официальной регистрации. Новый федеральный закон вступает в силу с понедельника, 1 октября, пишут Известия.

Также с 1 октября этого года вводятся новые штрафы для нарушителей в области долевого строительства. Ответственность грозит застройщикам, не внесшим вовремя отчетность о ходе работ в Единую систему жилищного строительства.

Вырастут штрафы за нарушения техники безопасности на опасных производственных объектах с 80 тысяч рублей, или зарплаты гражданина за полгода, до 400 тысяч рублей или сумму зарплаты за 18 месяцев.

Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки для безработных граждан (и членов их семей), которые по направлению служб занятости отправились работать в сельскую местность.

Также с 1 октября текущего года вступит в силу еще одно требование "закона Яровой": поставщиков интернет-связи обяжут хранить все переданные пользователям сообщения в течение 30 суток.

Кроме того, россиянам станет проще встать на учет в качестве юрлица. В случае нехватки тех или иных документов в "пакете" для регистрации, гражданам дадут 3 месяца на сбор необходимых бумаг.