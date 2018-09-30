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В Кузбассе трое детей погибли при пожаре в частном доме

30 сентября 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Кузбассе трое детей погибли при пожаре в частном доме
фото с сайта МЧС

Страшная трагедия произошла в городе Анжеро-Судженск в Кемеровской области в воскресенье вечером. В результате пожара в частном доме погибли трое детей. Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Равенства в городе Анжеро- Судженск поступила спасателям в 20:30 (мест.)

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. Пожар локализован в 20:39, ликвидирован в 20:42. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались восемь  человек и три единицы техники.

По факту гибели малолетних детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

На месте инцидента работает следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит выяснить, в каких условиях жили дети, состояла ли семья на учете в органах профилактики как неблагополучная.

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