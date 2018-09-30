Татьяна Навка опубликовала редкое семейное фото

30 сентября именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии. Младшая дочь олимпйиской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - Надежда.

Татьяна Навка в этот день опубликовала фотографию вместе с дочкой и мужем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)30 Сен 2018 в 3:27 PDT



По словам спортсменки, "самый лучший подарок любящей семье от Всевышнего это дети". "Выбирая им имена, мы сознательно и подсознательно, выбираем им небесного покровителя! Сегодня день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Один из самых почитаемых женских дней ангела. Три самых важных добродетели в жизни, три луча света в жизни каждого. Веру мы обретаем в Боге или себе, любовь нас окружает с детства, а вот надежда... то, что не зависит ни от кого, это внутреннее состояние, чувства, эмоции... которые спасают, выручают, способствуют действию и всегда дают... надежду на лучшее!" - рассуждает Татьяна Навка.

Мама Надюши поздравила дочь с Днем Ангела и подписала фото: "Твои счастливые родители, у которых каждое утро начинается со своей маленькой Надежды!"