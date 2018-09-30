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Во Вьетнаме военные подтвердили обнаружение останков советского летчика
30 сентября 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
В штабе военного командования северной вьетнамской провинции Тхайнгуен подтвердили обнаружение останков советского летчика, капитана Юрия Пояркова на севере страны. Военный летчик Юрий Поярков разбился 47 лет назад и числился без вести пропавшим.
Инициатором поисковой операции стала внучка летчика Анна Поярскова. Участники операции рассказали, что сегодня во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, один из них, предположительно, капитана Поярков, - передает ТАСС.
Самолет капитана советских ВВС Юрия Пояркова разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Поярков был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии.
Сразу после авиакатастрофы поиски летчиков результаты не принесли. Пропавшими считались Поярков летевший вместе с ним вьетнамец Конг Фыонг Тхао.
В ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тысяч советских солдат и офицеров, большинство - инструкторы, летчики, представители войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях происходило негласно.
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