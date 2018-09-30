Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 1 октября

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 1 по 7 октября. Первый рабочий день погодных сюрпризов не преподнесет. Понедельник, 1 октября, даже порадует. Неделя начнется с комфортной для октября погоды.

День ожидается солнечным, без осадков и колебаний температур. Днем температура воздуха в столичном регионе составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Ночью - гораздо холоднее - от плюс 1 до плюс 6. Ветер юго-западный.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что такая погода в столичном регионе простоит недолго. Со вторника ожидается влияние целой серии атлантических циклонов, - передает RT.

Последующие дни будут пасмурными. Возможны сильные дожди, ветер. Температурный фон в пределах нормы: ночью от 2 до 7 со знаком плюс, днем не теплее + 10 градусов.