Украинский митрополит попросил защитить Почаевскую лавру от радикалов

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир попросил верующих христиан помочь защитить монастырь. Лавре могут быть нужны как моральная поддержка, так и "физическое присутствие". На Украине радикалы захватили храм

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте обители.

Как отметил митрополит, хоть сейчас и не времена Октябрьской революции, но "внуки Ленина по духу грозят расправой", он призвал встать на защиту "православной украинской святыни, и не только украинской, но всемирной святыни".

На днях представители организации "Правый сектор" (запрещена в России) захватили храм канонической Украинской православной церкви в поселке Богородчаны Иваново-Франковской области Украины, есть пострадавшие. Радикалы пообещали устроить провокации и в отношении других церквей.