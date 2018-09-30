Делегация из Норвегии поражена Крымом

Члены делегации из Норвегии поразились темпам развития Крыма, увидев это на примере нового терминала аэропорта Симферополя. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Лондон разместит в Норвегии штаб морской пехоты, будет следить за подлодками РФ

Особый интерес у норвежцев также вызвало строительство новых дорог на полуострове. Как рассказал Гемпель, делегация с вниманием выслушивает крымчан, все фотографирует и записывает.

В программу пятидневного визита норвежских общественников включены посещение Ялты, Севастополя, встречи с молодежью, общественниками и депутатами Крыма. Это уже третий визит представителей общественных организаций Норвегии на полуостров.