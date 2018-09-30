После взрыва в адрес главного коммуниста поступили угрозы

Глава компартии ДНР Борис Литвинов сообщил о поступивших угрозах после взрыва на съезде партии. На телефон главного коммуниста Донецкой народной республики поступили угрозы. Бориса Литвинова обвинили в том, что он подстроил взрыв и пообещали, что он «будет отвечать по полной».

Как утверждает сам Борис Литвинов, с угрозами звонил ему представитель штаба Игоря Хакимзянова, который пострадал в результате чрезвычайного происшествия.

Впрочем, был ли звонивший в действительности представителем штаба именно Игоря Хакимзянова сможет установить дальнейшее следствие. Разговор с угрозами был записан представителями силовых ведомств.