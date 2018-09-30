Викинги в Крыму. За чей счет банкет?

По новостным лентам с помпой пролетела новость – в Крым прибывает делегация общественников из Норвегии. Новость с нескрываемой гордостью озвучил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. А есть ли тут повод для гордости?

Помпа, с которой новость озвучена, могла бы быть уместной, если бы прибывал как минимум король Норвегии Харальд Пятый. На самом деле руководить делегацией будет глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер, созданная, похоже, специально для этой поездки. А в ее составе актриса, которую не знает даже Гугл, чиновник, общественники, бывший пожарный, фермер и предприниматель. Подразумевается, что норвежцы расскажут на родине, что в Крыму здорово и надо сюда ехать. В прошлом году Вебер уже привозил на полуостров своих соотечественников и пару немцев. На этом все и закончилось.

И не могло не закончиться, потому что он сам признает, что в Норвегии по поводу Крыма жесткая информационная блокада. Было бы здорово ее прорвать. Только как делегаты собираются это делать, если их организация никому не известна и никаких выходов на СМИ у них нет? Соседям расскажут?

Возникает вопрос – на какие деньги будут осматривать крымские достопримечательности потомки викингов целую неделю? Ведь для них заготовлена шикарная программа. Неужели на свои? Вы в это верите?

На самом деле, больше всего это напоминает потемкинскую деревню. Чиновники привозят никому не известных людей, поят-кормят их за государственный счет, выгуливают, показывают журналистам и ставят галочку в перечне мероприятий. Дескать, работаем, продвигаем Крым по всему миру, рвем блокаду. А норвежцы на халяву получают неделю отдыха «Ол-инклюзив». Почему бы и нет? Официальный Осло их дежурно пожурит и все, а на санкции Незалежной им глубоко плевать.

Выглядит это все пошло и унизительно. Будто Сергей Сергеич Паратов прибыл в убогий табор и перед ним быстренько сплясали и показали медведей. Белый человек нас посетил! Счастье какое!

Мероприятие для галочки не только не принесет пользы, оно принесет прямой вред. Потому что если у вас действительно все хорошо, то вам нет смысла заискивать перед заезжими «сагибами» и давать повод позубоскалить над вашей нелепой и неуклюжей «дипломатией» братАм с той же Украины. А они такого шанса не упустят.

Чтобы европейцы к вам повалили, наплевав на негатив в родной прессе, надо строить дороги, благоустраивать города и пляжи, развивать инфрастукруру, а не лебезить перед черт знает кем и пускать пыль в глаза своим.

Народная дипломатия – дело хорошее. Когда она делается правильно и по уму. Чемпионат мира по футболу это прекрасно продемонстрировал. Никакая обструкция в прессе не помешала заполонить пол-России тысячам и тысячам восторженных иностранных туристов. Понимаете? Сделали им хорошо – и они сами приехали. И приняли их с достоинством. А не унижая себя подобными «галочковыми» мероприятиями.





