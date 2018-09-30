Эксперты назвали простое средство от осенней депрессии

Идеальным средством для борьбы со стрессом в осеннюю пору является травяной чай с мелиссой. Его можно употреблять в виде отвара, а также настоя. Напиток обладает успокаивающим эффектом.

В народе мелиссу называют также лимонной мятой, так как она по вкусу сильно напоминает мяту с легким привкусом лимона.

Мелисса богата эфирными маслами, кислотами, дубильными веществами и флавоноидами.

Чай с мелиссой отлично "борется" с мигренью, бессонницей, половой возбудимостью, эпилепсией. Напиток справляется с неврозами и тахикардией.

Рекомендуют отвар и при гастрите, тошноте или рвотных рефлексах. Людям, стремящимся похудеть, рекомендуется ежедневно выпивать по три чашки этого чая вместо обычного напитка.

Для приготовления чая надо 30 грамм сухой измельченной мелиссы залить 1 литром кипятка и настоять 30 минут. Потом рекомендуется добавить 2 чайных ложки меда.

Для приготовления отвара из мелиссы 2 чайные ложки сухой мелиссы залейте 1 стаканом кипятка и на протяжении трех минут подержите на водяной бане. Потом отвар перелейте в баночку, заверните полотенцем и пусть он так постоит 2 часа. Отвар пейте 3 раза в день по полстакана.

Простые советы, как укрепить иммунитет осенью.