Эксперты назвали простое средство от осенней депрессии
30 сентября 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Идеальным средством для борьбы со стрессом в осеннюю пору является травяной чай с мелиссой. Его можно употреблять в виде отвара, а также настоя. Напиток обладает успокаивающим эффектом.
В народе мелиссу называют также лимонной мятой, так как она по вкусу сильно напоминает мяту с легким привкусом лимона.
Мелисса богата эфирными маслами, кислотами, дубильными веществами и флавоноидами.
Чай с мелиссой отлично "борется" с мигренью, бессонницей, половой возбудимостью, эпилепсией. Напиток справляется с неврозами и тахикардией.
Рекомендуют отвар и при гастрите, тошноте или рвотных рефлексах. Людям, стремящимся похудеть, рекомендуется ежедневно выпивать по три чашки этого чая вместо обычного напитка.
Для приготовления чая надо 30 грамм сухой измельченной мелиссы залить 1 литром кипятка и настоять 30 минут. Потом рекомендуется добавить 2 чайных ложки меда.
Для приготовления отвара из мелиссы 2 чайные ложки сухой мелиссы залейте 1 стаканом кипятка и на протяжении трех минут подержите на водяной бане. Потом отвар перелейте в баночку, заверните полотенцем и пусть он так постоит 2 часа. Отвар пейте 3 раза в день по полстакана.
Простые советы, как укрепить иммунитет осенью.
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