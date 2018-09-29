Игорь Хакимзянов приходил на съезд, чтобы собрать подписи

Участник предвыборной гонки на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов приходил на съезд коммунистов, чтобы собрать подписи. Бывший министр обороны Донецкой народной республики, а теперь участник предвыборной гонки за пост главы ДНР Игорь Хакимзянов присутствовал на съезде коммунистической партии в качестве гостя. Его целью был сбор подписей.

Ранее Центризбирком принял у Игоря Хакимзянова документы, и теперь ему для регистрации в качестве кандидата необходимо предоставить заполненные подписные листы.

Взрыв прогремел в тот момент, когда уже все разошлись. В помещениях оставались только помощники Игоря Хакимзянова и он сам. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе бывший министр обороны ДНР. На сайте АН об этом сообщалось ранее.