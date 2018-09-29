Нетрезвый мужчина сиганул в Москву-реку с Крымского моста

Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего с Крымского моста. Об этом вечером в субботу сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Мужчину 30-ти лет, перебравшего со спиртными напитками, подняли из воды спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Пострадавшего доставили на станцию, где ему оказали первую помощь, а также вызывали полицию и Скорую помощь. О мотивах такого поступка пока не сообщается.