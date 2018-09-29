Когда Крымский мост откроется для движения грузового транспорта

Председатель комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов издал приказ, согласно которому с 1 октября снимаются ограничения для движения большегрузного транспорта к Крымскому мосту.

Фуры будут проезжать по возведенному мосту по ранее установленным правилам, и проходить досмотр в пунктах пропуска на таманском и керченском берегах.

Мост решили до осени закрыть для тяжелых машин, так как на подъездах к Керчи к началу курортного сезона были уложены только два слоя асфальта, а большегрузный транспорт мог испортить покрытие дорог. Единственным транспортом с весом более 3,5 тонн, который мог двигаться по Крымскому мосту, была строительная техника, без которой завершить строительство было бы невозможно.