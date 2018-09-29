Россияне успугались остаться без денег. Банкам дали право блокировать карты

Банковские карты прочно вошли в нашу жизнь, существенно облегчив ее. Но теперь из помощника пластик рискует превратиться в кучу проблем. Операции по пластиковой карте любого россиянина могут оказаться под подозрением и банк беспрепятственно может ее заблокировать, создав владельцу лишние сложности.

Накануне ЦБ объяснил, в каких случаях банки имеют право заблокировать карты своих клиентов. В разъяснительном письме регулятор назвал операции, которые можно расценивать как «подозрительные действия». Во-первых, транзакция может быть приостановлена, если данные о получателе перевода или устройстве, с которого он совершается, есть в черном списке ЦБ, который он постоянно дополняется. Во-вторых, когда характер, объем и параметры перевода не совпадают с привычными действиями клиента.

«Если вы раньше снимали с карточки по 100 рублей в день и делали это в Москве, и вдруг вы снимаете десять тысяч из Гондураса — эта операция выделяется из прочих. Соответственно, она подозрительная», — пояснил банковский эксперт изданию «URA.RU». Но случаи, когда клиент банка, еще утром был дома, а вечером ужинает в Турции. А карту блокируют и за ужин расплатиться нечем. Эксперт советует россиянам снова вернуться к использованию наличных средств, хотя бы в качестве резерва.

Аналитики подозревают, что «многие банки начнут исполнять закон излишне рьяно, то есть блокировать всё подряд». Им, с одной стороны, по сути дан зеленый свет для произвола и они «фактически любую операцию могут обозвать подозрительной и заблокировать». Но с другой — если они переусердствуют, то «люди просто от них уйдут».

Эксперты так же напоминают, что «карта - это собственность банка. Банк что хочет, то и делает с ней». Но не учитывать тот факт, что даже если пластик и собственность банка, то средства на нем все же принадлежат клиенту – нельзя.