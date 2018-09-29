Стали известны подробности теракта в Донецке

Взрывное устройство сработало в холле здания, в котором проходил съезд коммунистической партии ДНР. Ранен кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

Пострадали четыре человека. В их числе был Игорь Хакимзянов, участвующий в выборах на пост главы ДНР. Сейчас он находится в больнице. Ему сделана перевязка. Осколками сильно посекло ответственного секретаря донецкой компартии Ирину Якину.

Ранее АН сообщили о теракте в Донецке. Поводом стали сообщения очевидцев. Теперь информация о взрыве подтвердилась. Сейчас здание, в котором произошел теракт, оцеплено. Вокруг него выставлено оцепление из силовых структур. На место прибыли спасатели, работают эксперты.

По предварительным данным взрыв прогремел в тот момент, когда участники съезда выходили на улицу. Безоболочное взрывное устройство было спрятано в холле, где-то в углу. Еще одним предположительным местом закладки называют сиденья кресел или стульев.

Как сообщили правоохранительные органы, вес взрывчатки составил 100 — 150 грамм в тротиловом эквиваленте.