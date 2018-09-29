Причуды королевской семьи. Кузен Елизаветы II «докатился» до свадьбы с мужчиной

Популярная некогда песенка Аллы Пугачевой про Луи II, который не мог жениться по любви уже не актуальна. В XXI веке королевские особы вполне могут себе позволить себе любой брак, даже однополый. Кузен Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен повел под венец своего бой-френда Джеймса Койла. Первая в истории британской королевской семьи гей-свадьба потрясла и расколола страну.

Лорд Ивар Маунтбеттен, как казалось, был счастлив в браке целых 16 лет, а его трое дочерей были всеобщими любимицами. Но 7 лет назад он развелся и признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Надо сказать, что бывшая супруга Пенелопа сказала, что обо всем знала еще до свадьбы. Общество было шокировано, но еще больший скандал вызвало известие о том, что он намерен узаконить свои отношения со своим любовником.

С Джеймсом Койлом кузен Елизаветы II познакомился на горнолыжном курорте три года назад и с тех пор не расставались. Венчание состоялось в часовне поместья в графства Девон. И к алтарю лорда Ивара Маунтбеттена вела его бывшая супруга. «Ну, мы сделали это, наконец! Это был потрясающий день, несмотря на жалкую британскую погоду. Огромное спасибо всем, но главное - моим трем великолепным дочерям за то, что они все понимают, без их поддержки этого никогда бы ни случилось! И, наконец, самое большое спасибо Джеймсу за то, что он просто идеальный!», - написал жених королевских кровей на своей странице в Instagram.

Гей-браки в Британском королевстве были признаны в 2013 году, хотя Англиканская церковь выступила категорически против. Но королевская однополая свадьба вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Консервативное большинство считают ее верхом неприличия и винят Елизавету II в негласной поддержке секс-меньшинств, а либерально настроенная публика уверяет, что и монаршие особы имеют право на счастье, пишет "СПИД-Инфо".

В Букингемском дворце никак не комментируют событие, взволновавшее всю страну. Однако, британская пресса пишет, что кузен заранее заручился одобрением королевы Елизаветы II.