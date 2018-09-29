В Донецке снова теракт?

Во время съезда коммунистической партии Донецкой народной республики прогремел взрыв, сообщили очевидцы. Данные пока не подтверждены. Есть только свидетельства очевидцев. Они сообщили, что во время съезда коммунистической партии Донецкой народной республики прогремел взрыв.

Сообщается, что есть пострадавшие.