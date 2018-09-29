Губарев занялся черным пиаром?

Участвующий в предвыборной гонке Павел Губарев сделал скандальное заявление. Это похоже на «раскачивание» кандидата на пустом месте. То Стрелков сообщает о том, что Губареву отказано в регистрации. Правда, он уточняет, что данные неподтвержденные. Спустя пару часов выясняется, что это фейк. Стрелков начинает рассыпаться реверансами извинений: мол, решение об отказе готовилось, но временно отложено. То на предприятиях запрещают ставить подписи за Губарева.

Теперь новое заявление за авторством уже непосредственно Губарева. В своем телеграмм-канале он сообщил о том, что у него пропала жена: «Екатерина вышла из дома в 10 часов. Допускаю вероятность, что она может быть арестована. Считать так у меня есть веские основания».

Пропажа жены является веским поводом для обращения в правоохранительные органы. В МВД Донецкой народной республики корреспонденту АН не подтвердили, что Губарев обратился с заявлением о пропаже супруги.

Подобные заявления уже давно стали классикой черного пиара. Не исключено, что подавший документы для участия в выборах главы Донецкой народной республики Павел Губарев решил к ним прибегнуть.