Испытания новейшего беспилотника проходят в России

В России в субботу, 29 сентября, начались летные испытания опытных образцов беспилотного летательного аппарата, который запускается в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч".

Согласно последней информации, беспилотник, о котором идет речь, будет иметь возможность отслеживать группировки спутников на орбите, а также управлять эскадрами, передает ТАСС.

Главным назначением вышеуказанного аппарата является оперативная разведка целей. Создатели утверждают, что БПЛА способен находиться в воздухе на высоте до 500 метров в течение 20 минут. Это устройство может изучать территорию до 25 квадратных километров.