На Украине предложили создать иностранный легион

Из воевавших иностранцев на Украине предложили собрать отдельное подразделение. Пока для создания иностранного легиона на Украине нет законодательной базы. Украинские СМИ формулируют лишь идею создания аналога французского иностранного легиона. Туда предлагается набирать всех желающих воевать за Украину. В качестве бонуса предлагается украинское гражданство, трудоустройство после службы и пенсия.

Место дислокации подразделения предлагается Донбасс. Так как войн, где принимает участие Украина в своих интересах, в мире нет. Единственным таким военным конфликтом стала гражданская война на востоке Украины. После окончания военных действий предполагается использование украинских легионеров в охране границ. Кроме того, предлагается наделить их полицейскими функциями.