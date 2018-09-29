Правительство Сингапура подарит жителям страны более 500 млн долларов
29 сентября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Сингапура сделают щедрый подарок своим гражданам. За вклад в развитие экономики страны ее жители получат 511 млн долларов. Об этом официально заявили в министерстве финансов республики.
Единовременную премию правительство выплатит всем совершеннолетним жителям Сингапура, при этом ее размер будет зависеть от дохода за прошлый год. Как пишут «Ведомости», самая большая выплата - 219 долларов США предусмотрена для тех, кто зарабатывает меньше остальных - менее 20 тысяч сингапурских долларов. Тем, кто зарабатывает больше 100 тысяч местных денег в год «подарят» меньше – всего 73 доллара США.
Напомним, Сингапур попал в десятку стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития, Россия была на 49-м месте. Всего в рейтинге ООН 189 стран, которые оценивались по продолжительности жизни, уровню образования и объёму валового национального продукта на душу населения.
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