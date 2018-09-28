В Сергиевом Посаде задержали похитителей двух бензопил

Полицейские задержали в Сергиевом Посаде двух молодых людей, подозреваемых в краже двух бензопил и алюминиевых труб, как передает пресс-служба областного главка МВД.

Владелец украденного пожаловался в полицию, пишет сайт Подмосковье сегодня. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Ворами оказались два 24-летних жителя поселка Богородское. Молодых людей задержали и завели дело о краже.