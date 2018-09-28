В Сергиевом Посаде задержали похитителей двух бензопил
28 сентября 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейские задержали в Сергиевом Посаде двух молодых людей, подозреваемых в краже двух бензопил и алюминиевых труб, как передает пресс-служба областного главка МВД.
Владелец украденного пожаловался в полицию, пишет сайт Подмосковье сегодня. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.
Ворами оказались два 24-летних жителя поселка Богородское. Молодых людей задержали и завели дело о краже.
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