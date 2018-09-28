Минздрав прокомментировал данные Счетной палаты о росте младенческой смертности

Представители Министерства здравоохранения РФ прокомментировали информацию Счетной палаты (СП) с данными об увеличении младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами. СП обратила внимание на проблему младенческой смертности в своем заключении об эффективности расходования средств бюджета ФОМС на строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров.

Как отметили аудиторы СП, младенческая смертность растет в девяти регионах, в которых перинатальные центры начали работать в 2016–2017 годах. В отчете СП указаны результаты Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и Хакасии. Аудиторы анализировали данные января—апреля 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Минздраве прокомментировали, отметив, что во всем мире показатель младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми) "рассчитывается по результатам года, то есть является ежегодным показателем, и только сравнение годовых показателей является корректным", - сообщает РБК. В России этот показатель рассчитывается ежемесячно, чтобы при необходимости принимать меры по недопущению роста детской смертности.

Росстат опубликовал данные по младенческой смертности за январь—август текущего года. Число умерших детей на 1000 родившихся за эти восемь месяцев в Калужской области выросло на 9,5%, в Нижегородской — на 33,3%, в Самарской — на 12,2%, в Челябинской — на 24%, в Кабардино-Балкарии — на 2%, в Хакасии — на 22,2%