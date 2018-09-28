Эксперты выяснили, как растения определяют время для начала цветения

Ученые из Швейцарии провели исследование, в результате которого выяснились факторы, влияющие на момент начала цветения растений, и механизмы, которые их запускают.

"Вовремя раскрытые цветки позволяют поработать опылителям, дают возможность семенам созреть и упасть в землю в подходящих погодных условиях. Нам удалось рассекретить, как растения определяют нужное время для начала цветения", - рассказали ученые. Об этом пишет Ридус.

Чтобы растение верно вырабатывало время для цветения, ему нужен точный баланс между регуляторными молекулами RUP2 и ультрафиолетом.