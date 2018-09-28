Эксперты выяснили, как растения определяют время для начала цветения
28 сентября 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Швейцарии провели исследование, в результате которого выяснились факторы, влияющие на момент начала цветения растений, и механизмы, которые их запускают.
"Вовремя раскрытые цветки позволяют поработать опылителям, дают возможность семенам созреть и упасть в землю в подходящих погодных условиях. Нам удалось рассекретить, как растения определяют нужное время для начала цветения", - рассказали ученые. Об этом пишет Ридус.
Чтобы растение верно вырабатывало время для цветения, ему нужен точный баланс между регуляторными молекулами RUP2 и ультрафиолетом.
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