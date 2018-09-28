Пропавшая на Урале журналистка найдена

Пропавшая днем в среду при поездке в Челябинск журналист Ирина Крючкова нашлась, ее жизни ничего не угрожает. Как сообщает Znak.com, найти женщину помогли публикации СМИ и в соцсетях.

Где пропадала Ирина и почему не выходила на связь - пока не известно, говорится только, что никакого криминала в исчезновении журналистки нет.

Напомним, журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова исчезла во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщают ее коллеги. Крючкову не могут найти уже три дня. 26 сентября она сообщила, что у нее конфликт с водителем, после этого телефон Крючковой стал недоступен.