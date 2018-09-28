Эксперты выяснили, почему некоторые женщины практически не стареют
28 сентября 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Довольно часто встречаются женщины, которые практически не стареют. И в 20 лет, и в 30, и в 40 они выглядят примерно одинаково. Причем далеко не каждая такая дама — постоянный клиент косметологов.
Как рассказал сотрудник Института общей генетики РАН, генеральный директор медико-биологического центра Genotek Валерий Ильинский, молодость и красота зависят от баланса витаминов в организме, сообщает NEWS.ru.
«У двух людей, которые едят одну и ту же пищу, количество витаминов может различаться. Потому что разными организмами они усваиваются по-разному. Это связано с генами», — объясняет эксперт.
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