Эксперты выяснили, почему некоторые женщины практически не стареют

Довольно часто встречаются женщины, которые практически не стареют. И в 20 лет, и в 30, и в 40 они выглядят примерно одинаково. Причем далеко не каждая такая дама — постоянный клиент косметологов.

Как рассказал сотрудник Института общей генетики РАН, генеральный директор медико-биологического центра Genotek Валерий Ильинский, молодость и красота зависят от баланса витаминов в организме, сообщает NEWS.ru.

«У двух людей, которые едят одну и ту же пищу, количество витаминов может различаться. Потому что разными организмами они усваиваются по-разному. Это связано с генами», — объясняет эксперт.