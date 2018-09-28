В Минздраве назвали некорректной статистику СП по росту смерти младенцев

Счетная палата обратила внимание на увеличение младенческой смертности в 9 из 26 регионов, где были построены перинатальные центры, говорится в отчете аудитора и экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Например, в период с января по июль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Калужской области число смертей новорожденных выросло на 23,1%. В Тамбовской области - на 14,3%, а в Нижегородской области - на 37,2%. Отмечается, что рост смертности младенцев в эти регионах «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

Минздрав РФ прокомментировал выводы Счетной палаты: говорить о повышении младенческой смертности, опираясь на данные, собранные за несколько месяцев, некорректно. "Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из названных регионов уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей. Следует отметить, что в четырех из девяти указанных в обращении регионах показатель младенческой смертности, несмотря на небольшой рост, остается значительно ниже среднероссийского", - сообщили представители Минздрава, передает РБК.