Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента опубликованы на сайте регулятора. ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды в группе компаний «Кэшбери»

Первый признак: Совпадение информации о получателе средств с информацией о получателе средств по переводам денежных средств без согласия клиента, полученной из базы данных о случаях и попытках осуществления перевода денежной суммы без согласия клиента.

Второй признак: Совпадение информации параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы.

Третий признак: Несоответствие характера, параметров, и объема проводимой операции или устройства с данными об обычных для клиента операций по переводу денежных средств.

Признаки операций, которые должны быть приостановлены банком из-за того, что могут проводиться без согласия клиента, содержатся в приказе регулятора. Этот документ утвержден Банком России.

Если банк сочтет, что операция содержит признаки, которые указывают на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

26 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать подозрительные операции по банковским картам.