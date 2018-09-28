Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам
28 сентября 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента опубликованы на сайте регулятора.
Первый признак: Совпадение информации о получателе средств с информацией о получателе средств по переводам денежных средств без согласия клиента, полученной из базы данных о случаях и попытках осуществления перевода денежной суммы без согласия клиента.
Второй признак: Совпадение информации параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы.
Третий признак: Несоответствие характера, параметров, и объема проводимой операции или устройства с данными об обычных для клиента операций по переводу денежных средств.
Признаки операций, которые должны быть приостановлены банком из-за того, что могут проводиться без согласия клиента, содержатся в приказе регулятора. Этот документ утвержден Банком России.
Если банк сочтет, что операция содержит признаки, которые указывают на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.
26 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать подозрительные операции по банковским картам.
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