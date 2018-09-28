Пушилину разрешили агитировать

Центризбирком официального Донецка зарегистрировал Дениса Пушилина в качестве кандидата на пост главы ДНР. Он первым подал документы, первым предоставил подписи. Его первым и зарегистрировали в качестве кандидата на пост главы республики. Вопрос регистрации Дениса Пушилина в качестве кандидата на главный пост официального Донецка был рассмотрен на девятом заседании Центральной избирательной комиссии ДНР.

Прежде, чем вынести вердикт, комиссия проверила подписи. Их оказалось достаточно количество. Поданные Денисом Пушилиным документы также оказались полностью соответствующими требованиям законодательства.



Теперь уже кандидату Денису Пушилину с завтрашнего дня по закону разрешена предвыборная агитация

Остальные кандидаты еще только завершают положенные для регистрации процедуры. Еще два кандидата предоставили подписи. Теперь их ожидает проверка.

Выборы на пост главы ДНР назначены на 11 ноября 2018 года.