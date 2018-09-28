ФСБ будет увольнять слишком толстых сотрудников

Кадровики Федеральной службы безопасности получили приказ увольнять слишком упитанных сотрудников. Первое — обеспечить разъяснительную работу по вопросам формирования здорового образа жизни и влияния физической активности на здоровье. Второе — осуществить контроль динамики снижения массы тела сотрудников. Такое поручение было дано руководителям оперативных отделов Федеральной службы безопасности.

К оперативникам ФСБ теперь будут предъявлять повышенные требования к физподготовке. Тех, кто уже не может бороться с лишним весом, будут направлять в медучреждения. Если слишком упитанным сотрудникам и это не поможет, их направят на врачебную комиссию, которая определит их годность к службе.

Документ предусматривает перевод упитанных оперативников из спецназа и оперативных подразделений в другие подразделений. Вся работа должна быть осуществлена в срок до первого марта 2019 года.

Все это написано в одном из внутренних документов Федеральной службы безопасности, снимок одной из страниц которого попал в широкий доступ. Его опубликовал инсайдерский канал популярного мессенджера.