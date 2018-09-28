Останки человека обнаружены в центре Москвы возле православного храма

Останки человека обнаружены в центре Москвы на Андроньевской площади, возле подворья патриарха Московского и всея Руси храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе.

19 костных фрагментов человеческого скелета 27 сентября, в четверг, обнаружили рабочие при выполнении дорожно-строительных работ в котловане.

По данным источника в правоохранительных органах, найденные кости окрашены в коричневый и темно-коричневый цвет, сообщает Агентство новостей "Москва". Останки отвезли на исследование. Давность наступления смерти человека установит экспертиза.

По факту обнаружения человеческих костей проводится проверка.