//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США
2

Сердюков приказывал выгнать из госпиталя генерала Романова, взорванного в Чечне
3

Ракетный удар ДНР уничтожил украинских военных в ответ на атаку юга республики
4

В ОБСЕ раскрыли причину продолжения противостояния ополчения и ВСУ в Донбассе
5

Обнародовано предсказание генерала-масона из США о зачинщиках Третьей мировой

//Общество 13+

Милана Кержакова подала на развод и вспоминает своего отца

28 сентября 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

Милана Кержакова подала на развод и вспоминает своего отца
фото: соцсети

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова) подала на развод.
Милана намерена вернуть себе их общего с Кержаковым сына Артема. Защищать дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова будет известный адвокат Александр Добровинский. 

Жена Александра Кержакова заявила, что футболист и не думал сохранять семью

Жена Александра Кержакова заявила, что футболист и не думал сохранять семью

В соцсетях Милана уже пишет фамилию Тюльпанова, а не Кержакова. Девушка опубликовала в Инстаграм фото с Добровинским написала пост: "Пришло время расставить все точки над "I". Я даже пишу сейчас это и повторяю себе: "Не бойся!" Мой папа говорил мне, что я ничего не должна бояться, когда уверена в своей правоте. Что же, он был прав".

"...хватит быть этой половой тряпкой, хватит!  Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу, мы все знаем историю Кати, которая по этой причине уже 5 лет не имеет возможности даже фотографию своего ребёнка увидеть".  Милана имеет ввиду Екатерину Сафонову. Кержаков отобрал у неё их ребёнка.

"Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов....", - написала Милана Тюльпанова.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tyulpanova Milana (@milana_tulpanova)27 Сен 2018 в 11:15 PDT

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

Пушилину разрешили агитировать

Пушилину разрешили агитировать

Центризбирком официального Донецка зарегистрировал Дениса Пушилина в качестве кандидата на пост главы ДНР. Он первым подал документы, первым предоставил подписи. Его первым и зарегистрировали в качестве кандидата на пост главы республики.

//Общество

ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка торгового финансирования"

ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка торгового финансирования"

ЦБ сегодня лишил лицензии московский "Банк торгового финансирования". Согласно данным регулятора, на балансе организации образовался большой объем неработающих активов, в частности, недвижимости.

//Общество

Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии

Правительство одобрило законопроект о накопительной пенсии

Сегодня на заседании правительства одобрен законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Военкор назвал опасные для ополченцев Донбасса последствия фейковых «побед» ВСУ

Военкор назвал опасные для ополченцев Донбасса последствия фейковых «побед» ВСУ

Серия фейковых «побед» Вооруженных сил Украины в Донбассе приведет к опасным последствиям для защитников ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, опубликованном военным корреспондентом Семеном Пеговым.

//В мире

В Германии ответили на претензии США по российскому газу

В Германии ответили на претензии США по российскому газу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в очередной раз упрекнувшего Берлин в «полной зависимости от российских энергоресурсов».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Собянин подписал закон о соцподдержке граждан предпенсионного возраста

Собянин подписал закон о соцподдержке граждан предпенсионного возраста

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня подписал закон о социальной поддержке жителей столицы предпенсионного возраста. Вышеуказанный документ уже опубликован на официальном портале градоначальника.

//Происшествия

Виктория Скрипаль попала в ДТП. Покушение?

Виктория Скрипаль попала в ДТП. Покушение?

Племянница экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Виктория попала в ДТП в Московской области, когда отправилась с мужем на автомобиле из Ярославля в Москву, чтобы выступить в эфире по «делу Скрипалей».

//Шоу-бизнес

Супруга Дэвида Бекхема беременна пятым ребенком, их старший сын в шоке

Супруга Дэвида Бекхема беременна пятым ребенком, их старший сын в шоке

Супруга британского футболиста Дэвида Бекхема Виктория беременна пятым ребенком. Появились сообщения в СМИ, что занимающаяся дизайном одежды 44-летняя Виктория Бекхем станет мамой в пятый раз в марте.

//Шоу-бизнес

Павел Воля вспомнил Владимира Турчинского : "сегодня Вовке было бы 55"

Павел Воля вспомнил Владимира Турчинского : "сегодня Вовке было бы 55"

Шоумен, резидент Comedy Club Павел Воля сегодня, 28 сентября, вспомнил спортсмена, актера, шоумена, телеведущего Владимира Турчинского. В этот день "Динамиту" исполнилось бы 55 лет.

//В мире

СМИ рассказали о "третьей руке" королевы Великобритании Елизаветы II

СМИ рассказали о "третьей руке" королевы Великобритании Елизаветы II

У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука для имитации приветствия в случае усталости. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на слова дочери Елизаветы II - принцессы Анны.

//Общество

Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам

Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам

Банк России разъяснил, как распознать действия мошенников по картам. Три признака осуществления перевода денежных средств без согласия клиента опубликованы на сайте регулятора.

//Новости партнеров

//Туризм

Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора

Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора

Власти курортного города Евпатории на западе Крыма решили отказаться от участия в эксперименте с курортным сбором. Об этом сообщатся на официальном сайте городских властей.

//Общество

ФСБ будет увольнять слишком толстых сотрудников

ФСБ будет увольнять слишком толстых сотрудников

Кадровики ФСБ получили приказ увольнять слишком упитанных сотрудников. Первое — обеспечить разъяснительную работу по вопросам формирования здорового образа жизни и влияния физической активности на здоровье. Второе — осуществить контроль динамики снижения массы тела сотрудников.

//Спорт

Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

Российская фигуристка Алина Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой в одиночном катании. Ею установлены рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на турнире «Небельхорн Трофи» в Оберстдорфе.

//Шоу-бизнес

Жена Владимира Кузьмина: "Алла Пугачева родила от него троих детей"

Жена Владимира Кузьмина: "Алла Пугачева родила от него троих детей"

Первая жена популярного певца Владимира Кузьмина Татьяна раскрыла шокирующие подробности его отношений с Аллой Борисовной Пугачевой. По словам женщины, певица была трижды беременной.

//Общество

Останки человека обнаружены в центре Москвы возле православного храма

Останки человека обнаружены в центре Москвы возле православного храма

Останки человека обнаружены в центре Москвы на Андроньевской площади, возле подворья патриарха Московского и всея Руси храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе.

//Общество

Мусульмане хотят мечеть рядом с главным храмом ВС России

Мусульмане хотят мечеть рядом с главным храмом ВС России

Рядом с будущим главным храмом вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" может появиться мечеть. Об этом сообщил глава Духовного собрания мусульман России, столичный муфтий Альбир Крганов.

//Общество

Милана Кержакова подала на развод и вспоминает своего отца

Милана Кержакова подала на развод и вспоминает своего отца

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова подала на развод. Защищать дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова будет известный адвокат Александр Добровинский.

//Общество

В Сети не оценили музыкальные порывы Виталия Кличко

В Сети не оценили музыкальные порывы Виталия Кличко

Киевский мэр Виталий Кличко решил музыкально подготовиться к конгрессу Всемирного совета по борьбе с терроризмом. Опубликовано видео, как Кличко готовится исполнять один из хитов группы The Beatles.

//Новости СМИ2

//Общество

Плетнёва поддержала идею о компенсации представительских расходов депутатам

Плетнёва поддержала идею о компенсации представительских расходов депутатам

Депутат Госдумы Тамара Плетнёва поддержала идею о выплате парламентариям компенсации представительских расходов. По её словам, часто приходится искать спонсоров для мероприятий или платить из своих.

//Криминал

В Петербурге сотрудник ГИБДД осужден за отдых в Тунисе по паспорту брата

В Петербурге сотрудник ГИБДД осужден за отдых в Тунисе по паспорту брата

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку инспектора ГИБДД Евгения Вдовенко, который слетал в Тунис по паспорту своего брата, с которым они очень похожи.

//В мире

Дания закрыла мосты и прекратила сообщение паромов с ФРГ и Швецией

Дания закрыла мосты и прекратила сообщение паромов с ФРГ и Швецией

Полиция Дании закрыла два крупных моста и остановила паромные сообщения с Германией и Швецией. Об этом сообщила полиция Копенгагена. Это произведено в связи с крупной полицейской операцией.

//В мире

Украинские войска на Донбассе получили бронетранспортер "Буцефал"

Украинские войска на Донбассе получили бронетранспортер "Буцефал"

Украинским военным, принимающим участие в операции Киева на Донбассе, передали БТР-4Е. Бронетранспортер получил название в честь коня Александра Македонского, "Буцефал".

//Происшествия

Журналистка при странных обстоятельствах пропала по дороге в Челябинск

Журналистка при странных обстоятельствах пропала по дороге в Челябинск

Журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова исчезла во время деловой поездки из Екатеринбурга в Челябинск, сообщают ее коллеги. Крючкову не могут найти уже три дня.

//Общество

На Украине обнаружили серьезную зависимость от России

На Украине обнаружили серьезную зависимость от России

Это уже похоже на истерику. Считающая, что воюет с Россией Украина вдруг обнаружила серьезную зависимость от Российской Федерации. Главный поставщик нефтяных продуктов на Украину оказался на половину российским. Почти 80% всех поставок бензина на Украину обеспечивают белорусские предприятия.

//Новости Redtram

//Общество

Социологи нашли связь между разводами и работой в офисе

Социологи нашли связь между разводами и работой в офисе

Шведские социологи провели исследование и выяснили, связаны ли разводы и офисная работа. Анализировались данные о разнополых семейных парах в Дании, вступивших в брак с 1981 по 2002 года.

//В мире

СМИ подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН‍

СМИ подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН‍

На авиаперелет делегации Украины во главе с президентом Петром Порошенко в США на Генассамблею ООН было потрачено свыше 4,2 миллиона гривен. Это составляет где-то 148 тысяч долларов или 9,7 миллиона рублей.

//Общество

Золотые ноги - безумный пир во время экономической чумы

Золотые ноги - безумный пир во время экономической чумы

Высокая зарплата футболистов в России стала предметом зависти рядовых граждан, вынужденных трудиться за скромное вознаграждение в стране, испытывающей не лучшее экономическое положение. Сами же спортсмены уверены в справедливости своих доходов: изнурительные тренировки негативно влияют на здоровье.

//В мире

Бывший израильский разведчик объяснил страх властей США перед войной с Россией

Бывший израильский разведчик объяснил страх властей США перед войной с Россией

Власти Соединенных Штатов боятся начинать войну с Российской Федерацией, потому что не обладают стратегическим превосходством. Такое заявление сделал эксперт, бывший израильский разведчик Яков Кедми.

//Здоровье

Финские ученые нашли способ вылечить аппендицит без операции

Финские ученые нашли способ вылечить аппендицит без операции

Финские ученые предложили лечить воспаление аппендицита без хирургического вмешательства. После многолетних исследований специалисты Университета Турку считают, что это вполне реально.

//Происшествия

На Украине радикалы захватили храм

На Украине радикалы захватили храм

Сегодня днем представители организации "Правый сектор" (запрещена в России) захватили храм канонической Украинской православной церкви в поселке Богородчаны Иваново-Франковской области Украины.

//Общество

В Госдуме вступились за Валуева, процитировавшего Шукшина

В Госдуме вступились за Валуева, процитировавшего Шукшина

Депутат Государственной думы Евгений Федоров поддержал Николая Валуева, процитировавшего знаменитого Василия Шукшина: "Цитата эта — классика, а классика уместна всегда, это же не он придумал".

//В мире

Киев намерен отправить в Азовское море полученные из США катера

Киев намерен отправить в Азовское море полученные из США катера

Списанные патрульные катера, которые Украина получила от США, перевооружат и отправят в Азовское море, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она заявила, что катера еще прослужат лет 25-30.

//Общество

Депутату Госдумы не хватает на жизнь зарплаты в размере 380 тысяч рублей

Депутату Госдумы не хватает на жизнь зарплаты в размере 380 тысяч рублей

Депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала размер зарплаты депутата и посетовала, что лично ей 380 тысяч рублей в месяц на жизнь не хватает.

//Общество

Валуев вспомнил Шукшина, отвечая на вопрос о бедности в России

Валуев вспомнил Шукшина, отвечая на вопрос о бедности в России

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев ответил пенсионерке из Кемеровской области по поводу ее размышлений о бедности в России во время онлайн-общения на сайте одной из компаний цитатой Шушкина.

//В мире

В Киеве вооруженные люди взяли в заложники пассажиров маршрутки

В Киеве вооруженные люди взяли в заложники пассажиров маршрутки

В Киеве трое злоумышленников, вооружённых пистолетами и ножами, взяли в заложники пассажиров маршрутки, среди которых есть дети. Злодеи избили двух женщин. Удерживаемые в маршрутке люди позвонили своим родственникам.

//Спорт

Матч ЦСКА – «Реал» будут снимать 23 камеры

Матч ЦСКА – «Реал» будут снимать 23 камеры

2 октября в 21:50 на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР состоится прямая трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал». Канал готовит масштабную съемку. Первую домашнюю игру армейцев в Лиге чемпионов буду снимать 23 камеры, что превышает стандартные нормы УЕФА в 2 раза.

//В мире

Кучма решил уйти с поста представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Кучма решил уйти с поста представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста полпреда Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Как заявил бывший украинский лидер, это решение он принял уже давно.

//Общество

Формула расчета пенсий россиян может быть изменена

Формула расчета пенсий россиян может быть изменена

В России власти собираются изменить формулу расчета страховых пенсий граждан. Балльную систему, по которой пенсии рассчитывают с 2015 года, могут отменить. Пенсионный балл индексируется по уровню инфляции.

//Армия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о начале осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации. Этой осенью российскую армию пополнят 132,5 тысячи новобранцев.

//Общество

СБУ готовится совершить химатаку на Украину как в Ливии

СБУ готовится совершить химатаку на Украину как в Ливии

Украинские спецслужбы планируют совершить теракт на военных объектах и объектах химической промышленности на Украине. Заявление о планирующейся украинскими спецслужбами химатаке на территории Украины распространило военное ведомство ДНР. Таковы были данные разведки.

//Общество

На Украину провели интернет из ДНР

На Украину провели интернет из ДНР

Интернет на подконтрольную Украине территории предоставляет компания-резидент Донецкой народной республики.В украинском секторе всемирной информационной среды разгорелся скандал. Украинский парламентарий Мустафа Найем написал в СБУ заявление на провайдера, который поставляет интернет в Авдеевке.

//Общество

ТОП-3 самых крутых политических телеграм-канала по версии "Аргументов недели"

ТОП-3 самых крутых политических телеграм-канала по версии "Аргументов недели"

Что вы знаете о мессенджере Telegram? Наверняка, слышали о бесконечных судебных разбирательствах между его создателем Павлом Дуровым и Роскомнадзором, видели облетевшие весь мир изображения играющего бицепсами Дурова на фоне какого-то водопада в тот самый период, когда ажиотаж вокруг «телеги» был очень серьезным.

//В мире

В Кремле высказались о появлении нового подозреваемого в "деле Скрипалей"

В Кремле высказались о появлении нового подозреваемого в "деле Скрипалей"

В пятницу, 28 сентября, в Кремле высказались о появлении третьего подозреваемого в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Информацию предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

//В мире

Борис Джонсон обнародовал свой план по брекситу

Борис Джонсон обнародовал свой план по брекситу

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал свой собственный план по выходу страны из состава ЕС. Первый пункт нового плана отменяет уже существующий план брексита.

//Происшествия

Задержан пассажир, угрожавший ножом контролеру московского метро

Задержан пассажир, угрожавший ножом контролеру московского метро

В Москве задержали мужчину, который угрожал ножом контролеру на станции столичного метро "Савеловская". Информацию предоставил глава пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

//Общество

Экс-начальник ОВД предупредил о возможных злоупотреблениях со стороны полиции

Экс-начальник ОВД предупредил о возможных злоупотреблениях со стороны полиции

В МВД предложили разрешить дознавателям без решения суда получать доступ к информации по счетам физических и юридических лиц. Законопроект разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает РБК.

//Происшествия

На Колыме косатки утопили лодку с рыбаками

На Колыме косатки утопили лодку с рыбаками

В пятницу стало известно, что косатки утопили лодку, в которой находились рыбаки. Происшествие случилось в районе залива Речного в Тайской губе примерно в пятидесяти километрах от Магадана.

//Общество

Ходаковский назвал подделкой и «подставой» фейковый компромат на Пушилина

Ходаковский назвал подделкой и «подставой» фейковый компромат на Пушилина

Бывший глава МГБ ДНР Александр Ходаковский изучил запись СБУ, в которой кто-то намекает на возможность осуществления убийства Александра Захарченко.

//Экономика

Эксперт рассказал о предсказании нового роста Bitcoin

Эксперт рассказал о предсказании нового роста Bitcoin

Миллиардер и основатель банка Galaxy Digital Capital Management Майк Новограц сказал, что Bitcoin готов к новому росту. Об этом он сообщил в интервью CNN Money.

//В мире

Экс-командир Чепиги рассказал, к чему готовил своего выпускника

Экс-командир Чепиги рассказал, к чему готовил своего выпускника

Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко прокомментировал появившиеся в западной прессе утверждения, что за Русланом Бошировым скрывается Анатолий Чепига.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры