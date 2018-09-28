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Милана Кержакова подала на развод и вспоминает своего отца
28 сентября 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга футболиста Александра Кержакова Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова) подала на развод.
Милана намерена вернуть себе их общего с Кержаковым сына Артема. Защищать дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова будет известный адвокат Александр Добровинский.
В соцсетях Милана уже пишет фамилию Тюльпанова, а не Кержакова. Девушка опубликовала в Инстаграм фото с Добровинским написала пост: "Пришло время расставить все точки над "I". Я даже пишу сейчас это и повторяю себе: "Не бойся!" Мой папа говорил мне, что я ничего не должна бояться, когда уверена в своей правоте. Что же, он был прав".
"...хватит быть этой половой тряпкой, хватит! Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу, мы все знаем историю Кати, которая по этой причине уже 5 лет не имеет возможности даже фотографию своего ребёнка увидеть". Милана имеет ввиду Екатерину Сафонову. Кержаков отобрал у неё их ребёнка.
"Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов....", - написала Милана Тюльпанова.
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