Мусульмане хотят мечеть рядом с главным храмом ВС России

Рядом с будущим главным храмом вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" может появиться мечеть. Об этом сообщил глава Духовного собрания мусульман России, столичный муфтий Альбир Крганов.

Представители мусульманской общины обратились с просьбой о строительстве к министру обороны Сергею Шойгу и почетному председателю Межрелигиозного совета патриарху Кириллу. Столичный муфтий отметил большой вклад людей, исповедовавших разные религии, в победу в Великой Отечественной войне, добавив, что в настоящий момент в Сирии служат мусульмане и представители других вероисповеданий, передает агентство городских новостей "Москва".

"Мы могли бы использовать ее (мечеть) для того, чтобы работать с личным составом Минобороны - офицерами, солдатами", - считает Крганов. Он также добавил, что "было бы правильно возвести рядом синагогу и буддийский храм".